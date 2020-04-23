«Одному ребенку психику ты уже сломал, падла»: Марат Башаров снял скандал с бывшей женой

Лидия Мартынова

Актер утверждает, что у него уже давно нет проблем с алкоголем. Однако мама его сына Марселя Елизавета Шевыркова считает иначе. Башаров заснял на видео разборки с женой.

Артист опубликовал в социальной сети видео, как бывшая супруга ругается с ним. Елизавета обвиняет Башарова в том, что он напился при сыне. Вероятно, женщина вернулась из Испании и собирается забрать Марселя от отца. В начале ролика Марат спрашивает Лизу: «Ты ударила папу?». Женщина активно отрицает и уговаривает ребенка ехать вместе с ней.

«Ты напился с ребенком. Что ж ты делаешь, ты одному ребенку уже психику сломал, хочешь и моему? Не дам», — говорит Шевыркова.

Ей удается уговорить мальчика поехать вместе с ней. В конце ролика женщина не может совладать с эмоциями и поднимает руку на Марата, называя его падлой. «Я с полицией сейчас приеду», — добавляет Лиза.

Пользователи не понимают, зачем Марат опубликовал такое видео в социальной сети. «Кто ж выясняет отношения при ребенке? Оба хороши!»; «Хорошая мама! А зачем вы выкладываете это? Лишнее подтверждение, что с вами нельзя оставлять ребенка»; «Как жалко, когда такое в семье, не ругайтесь ради лапочки-сыночка», — пишут в комментариях актеру.

Башаров признавался, что даже после развода он продолжает питать теплые чувства к Лизе. «Я люблю ее, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, вместе отдыхаем, но я хочу вернуть ее, чтобы мы снова стали полноценной семьей. К сожалению, пока не выходит», — рассказывал Марат.

В субботу Башаров станет героем программы «секрет на миллион. Он откровенно расскажет о том, как жил с женами и действительно ли бил их. В студию придут его бывшая жена Лиза Круцко и их дочь Амели.

Фото: PhotoXPress.ru