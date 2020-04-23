Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменов

Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменов

Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменовКадр: «Эрмитаж. Сокровища нации»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам тайные сокровища Эрмитажа — музей откроет свои запасники с экспонатами, которые не увидеть в его залах в обычное время. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть ленту «Эрмитаж. Сокровища нации» 23 апреля утром, в 9:00. Позже, в 12:00 пользователям рекомендуют эксклюзивный фильм «В поисках величия» с участием Уэйна Грецки, Пеле, Джерри Райса, Мухаммада Али, Серены Уильямс и Майкла Джордана. В нем исследуются секреты успеха в спорте через призму личных историй величайших спортсменов всех времен.

Днем, в 14:00 онлайн-кинотеатр представит передачу «Фитнес против вируса», которая обучит россиян сальсе. Позже, в 16:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом капкейка с клубникой и ванилью.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают трансляцию постановки «Реверс» Московского театра мюзикла. Режиссеры Ирина Дрожжина и Андрей Кольцов вместе с канадским хореографом Деброй Браун создали «сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра». Позже, в 21:00 — карельскую сказку «Невеста-мышь». В 22:00 пользователям рекомендуют посмотреть романтический фильм «Счастье в конверте» с тремя удивительными историями о любви и дружбе, вере в мечту и связи поколений. Режиссером ленты выступила Светлана Суханова, в главных ролях — Федор Лещев, Ефим Каменецкий и Татьяна Самарина.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать
Концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в день"
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер
Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям баскетбола
Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям
Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменов
Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха
Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал
Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под контроля
Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под

Еще по теме

Россиянам раскроют тайны глубочайшего места на Земле и заговор банкиров в Okko
Россиян в Okko развлекут Шнуровым в Третьяковке и Паттинсоном-алкоголиком
Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речи
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку