Ольга Бузова поделилась интимными подробностями жизни с Давой

Алексей Вольцев

Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают, что их отношения довольно серьезны. Телеведущая уже считает возлюбленного родным человеком и планирует родить от него детей. Сегодня выяснилось, как трогательно артистка зовет избранника, оставшись с ним наедине.

Кажется, в жизни 34-летней Ольги Бузовой наконец-то наступила белая полоса. Телеведущая и певица успешна в карьере, много работает, а во всех начинаниях ее поддерживает бойфренд Давид Манукян.

В прямом эфире с Марьяной Ро Бузова рассказала, как она обращается к избраннику. «Я зову его родной. Ну а как иначе? Он же и правда родной. Поклонников могу назвать любимые, дорогие, но его только родным», — подчеркнула Ольга.





Артистка уверена, что ей очень повезло с бойфрендом. В прошлом Бузова часто сталкивалась с мужским предательством и в какой-то момент едва не потеряла веру в любовь, но Давид смог доказать, что искренние чувства существуют.

«Вся страна знает о моей личной жизни. Еще бы, ведь даже мои первые серьезные отношения развивались на телепроекте. Я этого не стесняюсь, мне скрывать нечего», — уверена Ольга.

Давид на момент знакомства с телеведущей уже был достаточно известен, но все-таки зарабатывал гораздо меньше избранницы. Именно поэтому Манукяну пришлось выкручиваться, чтобы делать девушке дорогие подарки. Именно такая самоотверженность бойфренда покорила звезду.

Сейчас Ольга и Давид живут вместе. Самоизоляция еще раз доказала влюбленным, что они созданы друг для друга, ведь за все это время они ни разу крупно не поссорились. Бузова не отрицает, что готова к свадьбе, но при этом и отказываться от творчества ради семьи она пока не планирует.

Фото: Instagram