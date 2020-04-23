Ольга Бузова поделилась интимными подробностями жизни с Давой
Кажется, в жизни 34-летней Ольги Бузовой наконец-то наступила белая полоса. Телеведущая и певица успешна в карьере, много работает, а во всех начинаниях ее поддерживает бойфренд Давид Манукян.
В прямом эфире с Марьяной Ро Бузова рассказала, как она обращается к избраннику. «Я зову его родной. Ну а как иначе? Он же и правда родной. Поклонников могу назвать любимые, дорогие, но его только родным», — подчеркнула Ольга.
Артистка уверена, что ей очень повезло с бойфрендом. В прошлом Бузова часто сталкивалась с мужским предательством и в какой-то момент едва не потеряла веру в любовь, но Давид смог доказать, что искренние чувства существуют.
Давид на момент знакомства с телеведущей уже был достаточно известен, но все-таки зарабатывал гораздо меньше избранницы. Именно поэтому Манукяну пришлось выкручиваться, чтобы делать девушке дорогие подарки. Именно такая самоотверженность бойфренда покорила звезду.
Сейчас Ольга и Давид живут вместе. Самоизоляция еще раз доказала влюбленным, что они созданы друг для друга, ведь за все это время они ни разу крупно не поссорились. Бузова не отрицает, что готова к свадьбе, но при этом и отказываться от творчества ради семьи она пока не планирует.
Фото: Instagram