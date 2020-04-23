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«От меня хотели полного прогибания»: Юлия Ефременкова объяснила, почему оказалась лишней на «ДОМе-2»

«От меня хотели полного прогибания»: Юлия Ефременкова объяснила, почему оказалась лишней на «ДОМе-2»
Юлия Ефременкова стала ведущей скандального телепроекта всего девять месяцев спустя после первого появления на площадке в качестве участницы. Однако, достигнув успеха, девушка неожиданно решила уволиться. Сегодня она наконец раскрыла истинную причину такого поступка.

33-летняя Ефременкова призналась, что пошла на телепроект из любопытства, а не из желания обрести любовь. «Изначально думала, что продержусь пару месяцев, но как только зашла за ворота, сразу почувствовала себя как дома, и об уходе с проекта даже мыслей не было. О карьере ведущей тоже не мечтала. Всю жизнь пела и продолжила бы это делать, если бы не узлы на связках...», — написала она в личном блоге.

Звезда реалити была крайне удивлена, что ее так быстро пригласили на должность ведущей, которую некоторые добиваются годами. Юлию назначили руководить процессом на Сейшельских островах, однако условия ей показались совсем не райскими.

«Команда там отличалась от той, что в Москве, — откровенничала теледива. — На Сейшелах были вечные сложности всегда... (поэтому многие участники с неохотой туда летят) как только пришел новый руководитель (на Сейшелы) у меня сразу не заладились с ним отношения! От меня хотели полного подчинения и прогибания, а мне хотелось видеть четкость и отлаженность в работе, к которой привыкла в Москве. Вы меня знаете, я требовательна к другим и к себе. На этом моменте наши дороги разошлись, но ни о чем не жалею!»


Она также отметила, что признательна создателям шоу за возможность посмотреть на реалити с другой стороны. «До сих пор благодарю экс-продюсера «ДОМа-2» Алексея Николаевича Михайловского и все руководство проекта за то, что поверили в меня и подарили этот шанс. Почти все участники мечтают оказаться на моем месте, а у меня у обычной девчонки и мыслей никогда таких не было», — делилась Ефременкова.

Фото: личный архив

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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