Перспективы новейшей АПЛ «Хабаровск» с ядерным дроном «Посейдон» — эксперты

Влада Некрасова

Самый закрытый проект ВМФ — атомная подлодка «Хабаровск» проекта 09851 — штатный носитель перспективных ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», строящаяся на «Севмаше» в Северодвинске, будет спущена на воду в конце мая, сообщают источники в ОПК. После спуска субмарина будет достроена на плаву, а затем отправится на испытания, которые займут не менее двух лет. Перспективы уникальной разработки обсуждают эксперты.





На сегодняшний день известно, что разработка «Статус-6», получившая название «Посейдон», будет поставлена на боевое дежурство в количестве 32-х единиц, для этого специально планируется построить 8 подводных лодок.

«Посейдон» отличается небольшими по сравнению с подводными лодками размерами. Если верить информации о гигантской скорости дрона, указывают эксперты «Военного обозрения», то следует признать, что его обнаружение и относительно точная локализация будут вполне возможны акустическими методами, поскольку шум от идущей на скорости в 100 узлов торпеды (дрона) будет слышен с огромных расстояний. По мере приближения «Посейдона» к массивам донных датчиков американской системы SOSUS/IUSS, возникнет возможность отправить к предполагаемому району движения торпеды противолодочные самолёты и определить её местонахождение точно. Далее возникнет вопрос поражения цели. Надо признать, что технологически Запад уже способен быстро и недорого создать оружие для этого.

Базой для антиторпеды, способной при сбросе с самолёта на встречном курсе достать «Посейдон» может стать, например, европейская MU-90 Hard kill — антиторпеда, способная поражать цели на глубине до 1000 метров. Есть и другие кандидаты в антиторпеды, та же американская CAT (Countermeasure anti-torpedo), уже испытанная с надводных кораблей и тоже оптимизированная для уничтожения скоростных глубоководных целей. Её, конечно, придётся «научить» применяться с самолёта сначала, но это не большая проблема, в конце концов, в США есть единые торпеды, применяемые как с надводных кораблей, так и с летательных аппаратов, они умеют решать такие задачи. А MU-90 с самолёта вполне себе летает, обращают внимание эксперты.





Естественно, скорость «Посейдона» будет осложнять перехват, но базирование антиторпед на самолёте даст возможность атаковать подводный дрон на встречном курсе, что позволит его всё-таки «достать», а огромное расстояние до цели, которое дрону придётся пройти, даст американцам сотни попыток.

Конечно, возможно, этот аппарат на самом деле будет красться малым ходом, например, на 10−15 узлах, в «проблемной» зоне глубин — не более 100 метров, вблизи границ «слоя скачка», или, при наличии нескольких таких слоёв — между ними. Тогда его обнаружение станет намного сложнее — океан огромен, и обеспечить нужные силы и средства везде не получится. Если же «Посейдон» будет идти по маршруту на большой глубине, как и обещают, но с малой скоростью, то это сведёт к нулю возможности засечь его неакустическими методами (по радиоактивному следу или по тепловому излучению, или другими известными методами), но несколько упростит обнаружение акустическими, хотя, при малой скорости, засечь его будет сложно.

«Не будем строить свои умозаключения в условиях отсутствия точной информации о тактико-технических характеристиках ядерного дрона. Будем в дальнейшем исходить из того, что режим его движения обеспечивает нужный уровень скрытности, то есть это в любом случае малый ход», — отмечают эксперты.

Что касается полезности и оправданности этого сверхоружия, они высказывают следующее мнение.

«Первое. Когда и если „Посейдоны“ рванут у американских берегов, мы все будем уже мертвы, — говорят они. — Это в каком-то смысле обесценивает вложения. Реально, смысл средств сдерживания, и оружия, и вооружённых сил в том, чтобы мы всё-таки оставались живы, желательно в таком количестве, чтобы наша культура сохранилась. Ставка на „машины судного дня“ даже с точки зрения логики выглядит небезупречно. По утверждениям некоторых товарищей в погонах, теоретические изыскания по такой торпеде идут аж чуть ли не с советских времён, а окончательная „отмашка“ на реализацию проекта была дана сразу после выхода американцев из Договора о ПРО. Элементарная логика требовала от власть предержащих задать себе два вопроса. Первый — смогут ли американцы с помощью своей ПРО отразить удар наших РВСН? Второй — при каких обстоятельствах ответ на первый вопрос будет положительным?»





Ответ один и он известен — ПРО это только тогда ПРО, когда США удалось нанести по РФ внезапный обезоруживающий ядерный удар. В другом случае ПРО не имеет смысла. А вот при пропущенном ударе — вполне имеет, ведь в обратную сторону полетит очень небольшое количество ракет.

Второй момент — «Посейдон» реально ничего не добавляет к российскому потенциалу сдерживания, полагают эксперты «Военного обозрения».

«Наши ракеты при превентивном или ответно-встречном ударе по США вполне способны снести их страну с лица Земли. Они там выживут на самом деле, но после этого их сможет завоевать даже Мексика. Что даёт ещё и сверхторпеда? Может быть она повышает боевую устойчивость стратегических ядерных сил России? Нет, не повышает, американцы пасутся на выходах из наших баз, и подолгу нагло висят на хвосте у ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Что помешает им также „окучивать“ несколько носителей „Посейдонов“? Ничего», — считают они.

Эксперты телеграм-канала «Оперативная линия» рассматривая варианты оснащения «Посейдонами» будущих «промежуточных» субмарин, построенных на основе подлодки «Хабаровск» (проект 098531) и «Белгород» (проект 09852), указывают на такие технические характеристики, как средние размерения корпуса проекта 949а (длина 155 м, ширина 18 м, высота 24 метра, осадка 9.2 м, а также на заявленные массогабаритные характеристика «торпеды судного дня» (длина 24 м, диаметр 1,6 м, масса около 60 тонн).





В связи с этим специалисты отмечают, что необходимы: дополнительная радиационная защита вследствие радиационно-ядерной природы электроустановки, пространство для технологических коридоров для доступа к каждому изделию и текущего контроля их технических параметров. Нужны дополнительные балластные цистерны/конформные баки для компенсации «выхлопа». Также обращается внимание на усиление корпуса и бронезащита, чтобы избежать разрушения при пуске, поскольку своим ходом изделие с такой массой покинуть субмарину не сможет, а значит, необходим либо стартовый движок, либо наличие солидного запаса взрывной смеси. И последнее, по мнению наблюдателей, общее количество изделий «с нынешним названием «Посейдон» на борту каждой указанных подлодок возможно в количестве четырех, что «скорее всего, так и будет».

«Рассматривая дальнейшие варианты развития данного комплекса и, исходя из реальных ударных потребностей, можно предположить, что для полного счастья необходима постройка еще четырех корпусов подлодок отдельного специального проекта, но уже, с учетом совершенствования технологической базы и приобретенного практического опыта, предназначенных нести по 6 изделий. Из этих носителей два иметь на Тихоокеанском флоте и два — на Северном флоте, чтобы охватить возможного агрессора с «обоих боков», — поясняют эксперты.

«Таким образом, полагаем, что оптимальным, исходя из текущих задач и примерно 20-летней перспективы, будет наличие 6 лодок-носителей «Посейдонов», по три на каждом океанском флоте в варианте 1Х4 и 2×6, то есть, всего на вооружении содержать 32 боеготовых изделия, по 16 на каждый флот», — заключают они.

ИА Newstes добавляет, в апреле на заводе «Севмаш» в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска на воду первой опытной многоцелевой атомной подлодки «Белгород», являющейся носителем подводных ядерных дронов «Посейдон». Лодка относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который был переработан специально для таких беспилоников.

Напомним, о разработке «Посейдона» президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он заявил тогда, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосно-ударные группировки, а также береговые укрепления и инфраструктуру.

Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 «Хабаровск» официально не разглашаются. По данным из открытых источников, водоизмещение АПЛ составляет около 10 тысяч тонн, скорость — 30−32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее 100 человек.