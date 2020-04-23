Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19 поверхностными

Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19 поверхностными

Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19 поверхностными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ознакомился с "Пятью шагами для России" оппозиционера Алексея Навального по преодолению последствий коронавируса и отметил, что в этом много "поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики".

Навальный, в частности, предложил из-за последствий пандемии коронавируса напрямую оказать помощь гражданам и бизнесу, используя средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Я не знаю, ознакомились ли другие кто-то в Кремле, потому что очень много дел предметных. Да, я посмотрел. Но очень много все популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики. Что, впрочем, объяснимо определенным уровнем такой поверхностной компетенции, даже, я бы сказал, отсутствием должного уровня компетенции упомянутых составителей этого документа", - рассказал Песков журналистам.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19 поверхностными
Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19
Премьер Латвии призвал артистов «быть творческими» в поисках заработка
Премьер Латвии призвал артистов «быть творческими» в поисках заработка
В России анонсировали старт льготного кредитования крупного бизнеса
В России анонсировали старт льготного кредитования крупного бизнеса
Путин оценил помощь банков россиянам
Путин оценил помощь банков россиянам
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Путин призвал сделать меры банковской поддержки максимально доступными
Путин призвал сделать меры банковской поддержки максимально доступными
В Чехии власти напуганы: после сноса памятника маршалу Коневу их охраняют
В Чехии власти напуганы: после сноса памятника маршалу Коневу
Гороскоп Павла Глобы на май 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на май 2020 года
На внеочередной конференции СБР обсудят вопросы выборов главы и правления
На внеочередной конференции СБР обсудят вопросы выборов главы и
Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин
Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин
Киллер и икона стиля: почему все сходят с ума по нарядам Вилланель из "Убивая Еву"
Киллер и икона стиля: почему все сходят с ума по нарядам Вилланель из
Эммануил Виторган: «Мы с женой с трудом устояли перед требованиями Этель»
Эммануил Виторган: «Мы с женой с трудом устояли перед требованиями

Топ на сегодня

В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана

Еще по теме

Песков пожурил Навального за отказ объединяться с Собчак
Кремль прокомментировал иск Навального к Путину
Песков ответил на заявление Навального об участии в президентских выборах
Песков призвал проверить призывы Навального к бойкоту выборов