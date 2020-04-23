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Песков привел детали о видеоконференции "пятерки" СБ ООН

Песков привел детали о видеоконференции "пятерки" СБ ООН
Подготовка к встрече лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции ведется, дата саммита может быть назначена на ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза – России, Китая, США, Франции и Великобритании.

На прошлой неделе Путин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудили возможность организации рабочей встречи в формате видеоконференции.


"В традиционном режиме для нашего времени видеоконференция. Вы знаете, что была инициатива президента Франции Макрона, он предложил эту инициативу президенту во время телефонного разговора. Сейчас работают дипломаты всех стран также по видеоконференции, идет работа над согласованием возможного документа совместного. Когда появится конкретика, то сразу мы об этом сообщим. Но действительно такая подготовка ведется", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Говоря о предполагаемой дате саммита, Песков заявил, что "речь идет о ближайших днях".


сообщало, что министры здравоохранения стран G20 обсудили коронавирус на онлайн-встрече.
# Политика
По материалам: ria.ru

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