Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков

Влада Некрасова

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что такие прогнозы дают отечественные специалисты.

«Сейчас ежедневный рост показателей, к сожалению, довольно значителен, но это не тот рост, который поставит под угрозу систему здравоохранения… В ближайшие месяцы будет наблюдаться пик заболеваемости, и ожидается, что число новых инфекций выровняется в середине мая. Тогда мы будем ожидать постепенного снижения показателей», — отметил спикер Кремля.

По его словам, ситуация с коронавирусом остается болезненной темой для всего мира, так как это первая пандемия такого масштаба, и это «огромный вызов» для политиков.

«За всю свою политическую карьеру Путин (президент РФ Владимир Путин) ни разу не выказал страха потерять свою популярность. … Он по-прежнему пользуется подавляющим большинством поддержки среди населения, но это последнее, о чем он думает. Первое, что для него сейчас важно — это борьба с коронавирусом и спасение жизней, лечение тех, кто нуждается в лечении, а затем возрождение экономики», — отметил Песков.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, в Минздраве России заявили, что пока говорить о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией и выходе на плато в России рано.

За сутки количество выявленных случаев коронавируса в России увеличилось на 5 236, достигнув общего значения в 57 999.