Племянник Любови Успенской съехал от нее со скандалом

Анастасия Иванова

Не успела Любовь Залмановна отойти от крупной ссоры с единственной дочерью, как ее настиг новый удар. Королева шансона выяснила, что племянник Ролан, в котором она души не чаяла, предал ее.

Как сообщили «СтарХиту», мужчина сливал личную информацию об Успенской ее же фан-клубу. Это очень не понравилось артистке, которая сейчас предпочитает вести закрытый образ жизни.

Известно, что Ролан уже съехал из особняка певицы и намерен улететь в Нью-Йорк. Вот только удастся ли ему осуществить задуманное в период карантина, обусловленном вспышкой коронавируса — вопрос очень спорный.

К слову, еще недавно Любовь Залмановна рассказывала, как заботится о парне. «Когда сегодня моему племяннику Ролану понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну да, немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано», — делилась 66-летняя звезда.

А еще звездная тетя, приютив родственника, даже отдала ему комнаты, принадлежащие дочери Татьяне. Кстати, Плаксина тогда очень обиделась на мать.

Сейчас Таня проживает в роскошной квартире в США и не думает возвращаться к родительнице, которая, по ее словам, была тираном. «Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная, и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», — откровенничала наследница звезды.





Любовь Залмановна простила Таню и смирилась с ситуацией. «Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за проданную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Теперь у нее свобода полная», — негодовала королева шансона.

Близкие певицы уверены, что нечестные на руку люди использую Плаксину в корыстных целях, заставляя поливать грязью собственную мать.

«За Таней ведут охоту работники телевидения. Они идут на многое, лишь бы заполучить ее в свои руки. Сейчас Плаксина в Лос-Анджелесе. За ней следят американские стрингеры, которых наняла российская сторона. Ей предлагают деньги, пытаются «обработать» на психологическом уровне. Как говорится, цель оправдывает средства. Звонят также Любе, ее представителям. Возможно, мы увидим еще не одно шоу с участием Тани», — делился как-то со «СтарХитом» руководитель детективного агентства Insider77.ru Максим Заболотный.

Фото: Legion-Media, Instagram