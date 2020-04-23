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Подтвержден первый в Чернигове случай заболевания коронавирусом

Подтвержден первый в Чернигове случай заболевания коронавирусом

В Черниговской области, где одно из сел было объявлено очагом вспышки коронавируса, первый случай COVID-19 выявлен и в областном центре.

Об этом в Facebook написал заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

По его словам, вирус обнаружили у 56-летней женщины.

«Мы держались, сколько могли, но … Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживает вдвоем», — сообщил Ломако.

По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.

Слова заместителя мэра подтверждает и главврач городской больницы № 2.

Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.

Отмечается, что в Черниговской области этот случай COVID-19 стал пятнадцатым, что представляет собой самый низкий показатель в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случаев COVID-19. Зафиксированы 174 случая с летальным исходом и 424 случая выздоровления пациентов. Всего провели 67 520 тестов. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где выявили более тысячи случаев опасного заболевания.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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