"Пойду вместе с президентом ломать схемы". Саакашвили прокомментировал возможное назначение в Кабмин

Анастасия Иванова

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому президент предложил должность в Кабмине, сказал, что "не собирается устраивать шоу, потому что вышел из того возраста".И назвал полной чушью предположение, что через некоторое время после возможного назначения он рассорится с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в эфире канала Украина 24.Политик сообщил, что недавно встречался с Зеленским, и он - "смелый человек", если предложил ему должность. Негатив о планах его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы"."Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, затем нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная ерунда. пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - заверил он.Политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.