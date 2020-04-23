Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Пойду вместе с президентом ломать схемы". Саакашвили прокомментировал возможное назначение в Кабмин

"Пойду вместе с президентом ломать схемы". Саакашвили прокомментировал возможное назначение в Кабмин

"Пойду вместе с президентом ломать схемы". Саакашвили прокомментировал возможное назначение в Кабмин
Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому президент предложил должность в Кабмине, сказал, что "не собирается устраивать шоу, потому что вышел из того возраста".

И назвал полной чушью предположение, что через некоторое время после возможного назначения он рассорится с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в эфире канала Украина 24.

Политик сообщил, что недавно встречался с Зеленским, и он - "смелый человек", если предложил ему должность. Негатив о планах его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".
"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, затем нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная ерунда. пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - заверил он.

Политик утверждает, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко.

Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана Гранде
В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана
Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам
Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце беременности
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения самоизоляции
Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения
Зеленскому разрешили не декларировать поездку в Оман
Зеленскому разрешили не декларировать поездку в Оман
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с
Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции
Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции

Топ на сегодня

Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов в Марнеули
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов

Еще по теме

Саакашвили: Я хочу сменить политический класс
Саакашвили рассказал об алкогольных предпочтениях Порошенко
Саакашвили рассказал, как Порошенко предлагал ему пост премьера
Саакашвили сообщил о необходимости договориться с Порошенко