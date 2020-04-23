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Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности

Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности

С того момента, как Хайди Клум стала встречаться с Томом Каулитцем, за которого в прошлом году вышла замуж, ее поклонники стали гадать, решится ли она родить от него ребенка (у звезды уже есть четверо детей от предыдущих отношений). Новым поводом заговорить об интересном положении звезды послужил ее новый снимок в инстаграме, на котором она вместе с 30-летним мужем и его братом-близнецом Биллом продемонстрировала свой живот.


Том Каулитц, Хайди Клум и Билл Каулитц

Явно предполагая, что начнутся спекуляции на тему ее беременности, 46-летняя звезда сразу дала понять, что становиться мамой в ближайшем будущем она не планирует.

Ужин был хорош,

— подписала она снимок.

Однако фанатов Хайди ее комментарий не убедил — они все равно предположили, что она ждет ребенка, и даже принялись поздравлять ее с радостным событием.

Похоже, что она беременна... Поздравляю вас! Хотите сказать, что все дело в ужине?..

— пишут ее подписчики.

Сама Хайди открыто о желании завести ребенка в новом браке не говорила, но часто отмечала, что ее супруг прекрасно ладит с четырьмя ее детьми. Они быстро нашли общий язык и замечательно относятся друг к другу. Как недавно призналась Клум в интервью, сейчас она очень счастлива, живет настоящим и готовится к тому, что "должно произойти".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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