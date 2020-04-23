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Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения

Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Министерство внутренних дел выступило с инициативой расширить полномочия сотрудников полиции, включая право стрелять на поражение. Законопроект с поправками к федеральному закону "О полиции" имеется в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен, в первую очередь, "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

Изменения планируется внести с целью спасения жизни граждан, предотвращения преступлений и обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

# Россия
По материалам: ria.ru

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