Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посольство России в Праге не будет использовать адрес с именем Немцова

Посольство России в Праге не будет использовать адрес с именем Немцова

Посольство России в Праге не будет использовать адрес с именем Немцова

Посольство РФ в Праге не будет использовать новый адрес, который образовался в результате переименования площади Под Каштаны в площадь Бориса Немцова. Об этом сегодня, 23 апреля, объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дело в том, что, по данным пражского кадастра, основное здание посольства находится по двум адресам. О чем Департамент предпринимательства и гражданско-правовых вопросов городской мэрии нам сообщил после переименования площади Под Каштаны, ранее служившей официальным адресом диппредставительства, — сказала Захарова. — Учитывая юридическую равнозначность адресов, посольство решило воздержаться от использования вновь образованного названия и в дань традиций сохранить укоренившееся в Праге название улиц в своем адресе».

Захарова обратила внимание на то, что после согласования всех процедур с МИД Чехии диппредставительство выложит на своем сайте информацию об актуальном адресе. Она указала на технический характер смены адреса и призвала не искать в этом политического подтекста.

Как сообщало ИА Newstes , площадь в Праге, на которой располагалось посольство, властями чешской столицы 27 февраля была переименована в площадь оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Пражская мэрия затем уведомила диппредставительство, что за ним закрепляется адрес консульского отдела по улице Коруновачни.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин
Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Европа готова заплатить за отказ от американского СПГ
Европа готова заплатить за отказ от американского СПГ
Посольство России в Праге не будет использовать адрес с именем Немцова
Посольство России в Праге не будет использовать адрес с именем Немцова
Вывозной рейс Сеул-Владивосток перенесли
Вывозной рейс Сеул-Владивосток перенесли
Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников
Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников
Анна Седокова вспомнила свой «ужасный» секс втроем
Анна Седокова вспомнила свой «ужасный» секс втроем
«От меня хотели полного прогибания»: Юлия Ефременкова объяснила, почему оказалась лишней на «ДОМе-2»
«От меня хотели полного прогибания»: Юлия Ефременкова объяснила,
Ольга Бузова поделилась интимными подробностями жизни с Давой
Ольга Бузова поделилась интимными подробностями жизни с Давой
Что пишут в Телеграме: 23 апреля
Что пишут в Телеграме: 23 апреля
Тест: проверьте свои знания о сексе
Тест: проверьте свои знания о сексе
Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве перенесена на более поздний срок
Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве перенесена на более поздний срок

Топ на сегодня

Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram
В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана

Еще по теме

Никакой политики. Посольство в Праге о переезде с площади Немцова
В Праге решили переименовать площадь у посольства РФ в честь Немцова
В Вашингтоне появится площадь имени Немцова
Захарова обвинила США в глобальной охоте на россиян