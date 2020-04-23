Посольство России в Праге не будет использовать адрес с именем Немцова

Анастасия Иванова

Посольство РФ в Праге не будет использовать новый адрес, который образовался в результате переименования площади Под Каштаны в площадь Бориса Немцова. Об этом сегодня, 23 апреля, объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дело в том, что, по данным пражского кадастра, основное здание посольства находится по двум адресам. О чем Департамент предпринимательства и гражданско-правовых вопросов городской мэрии нам сообщил после переименования площади Под Каштаны, ранее служившей официальным адресом диппредставительства, — сказала Захарова. — Учитывая юридическую равнозначность адресов, посольство решило воздержаться от использования вновь образованного названия и в дань традиций сохранить укоренившееся в Праге название улиц в своем адресе».

Захарова обратила внимание на то, что после согласования всех процедур с МИД Чехии диппредставительство выложит на своем сайте информацию об актуальном адресе. Она указала на технический характер смены адреса и призвала не искать в этом политического подтекста.

Как сообщало ИА Newstes , площадь в Праге, на которой располагалось посольство, властями чешской столицы 27 февраля была переименована в площадь оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Пражская мэрия затем уведомила диппредставительство, что за ним закрепляется адрес консульского отдела по улице Коруновачни.