Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружияФото: Ismail Zetouni / Reuters

Министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнер, которая, предположительно, воюет за фельдмаршала Халифу Хафтара, в применении химического оружия. Об этом сообщает Anadolu.

«Ополченцы, связанные с Вагнером, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», — сказал Башага. Он отметил, что ПНС Ливии ведет интенсивное сотрудничество с Турцией, Ливией и Великобританией по вопросам безопасности.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В феврале Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

В январе Турция усилила поддержку армии ПНС Ливии, противостоящей силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара таким образом добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако еще в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о лечении актрисы
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о лечении актрисы
Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий
Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий
«Одному ребенку психику ты уже сломал, падла»: Марат Башаров снял скандал с бывшей женой
«Одному ребенку психику ты уже сломал, падла»: Марат Башаров снял
Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности
Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские
Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики
Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за коронавируса
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Топ на сегодня

В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?

Еще по теме

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Появились подробности гибели работавшего в ЧВК российского журналиста
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Россия отреагировала на сообщения о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике