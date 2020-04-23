Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили

Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили

Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснилиФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объяснил, почему московские полицейские имеют право штрафовать нарушителей по региональному закону. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Как пояснил Данчиков, между Министерством внутренних дел России и правительством Москвы было заключено соглашение, ратифицированное правительством России. Согласно ему, полицейские могут руководствоваться московским КоАП вместо федерального для назначения административных штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

При этом разъяснения Верховного суда (ВС) России о порядке наказания за нарушение самоизоляции не касались московского кодекса. «Они сделаны абсолютно корректно, но сделали их, отвечая на те вопросы, которые ставились именно по федеральному КоАП», — добавил Данчиков.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и дальше помогать людям
У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в честь его дня рождения
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили
Право московских полицейских штрафовать по региональному закону
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о коронавирусе
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

В Москве по пути от дома до парка можно насобирать несколько штрафов
Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы
Столичные полицейские получили право штрафовать нарушителей самоизоляции
Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам