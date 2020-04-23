Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Вадим Карасев

Анастасия ЗаворотнюкФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Справка с указанием диагноза и места стационарного лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликованная в СМИ, — поддельная. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила ее представительница Марина Потапова.

Отмечается, что в регистратуре Центральной клинической больницы при управлении делами президента России, адрес которой указывался в справке, также опровергли эту информацию: «У нас многие звезды лечатся, лежат в отдельном корпусе для привилегированных, но все равно слухи распространяются. Но о Заворотнюк никто не знает и не слышал».

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома. Издание со ссылкой на источник также заявило, что Заворотнюк выписана из больницы на самоизоляцию.