Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозеАнастасия ЗаворотнюкФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Справка с указанием диагноза и места стационарного лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликованная в СМИ, — поддельная. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила ее представительница Марина Потапова.

Отмечается, что в регистратуре Центральной клинической больницы при управлении делами президента России, адрес которой указывался в справке, также опровергли эту информацию: «У нас многие звезды лечатся, лежат в отдельном корпусе для привилегированных, но все равно слухи распространяются. Но о Заворотнюк никто не знает и не слышал».

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома. Издание со ссылкой на источник также заявило, что Заворотнюк выписана из больницы на самоизоляцию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и дальше помогать людям
У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в честь его дня рождения
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили
Право московских полицейских штрафовать по региональному закону
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о коронавирусе
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Опубликован официальный диагноз оказавшейся в самоизоляции Заворотнюк
Представительница Заворотнюк отказалась комментировать прекращение лечения
Раскрыт диагноз Анастасии Заворотнюк
Стал известен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк