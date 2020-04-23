Премьер Латвии призвал артистов «быть творческими» в поисках заработка

Алексей Вольцев

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в передаче «Утренняя панорама» на телеканале LTV пообещал, что правительство страны будет искать возможности улучшения системы пособий за простой, пишет mixnews.lv.

Он признал, что нынешняя система не является оптимальной, потому что есть предприниматели, которые не могут получить эту поддержку. По словам Кариньша, этот вопрос он обсуждал с министром финансов Янисом Рейрсом и Службой госдоходов (СГД). В ближайшее время руководство СГД доложит правительству о выплатах пособий и причинах отказов, чтобы найти возможности сделать эту систему более гибкой.

«В результате государство больше пойдет навстречу добросовестным предпринимателям», — пообещал премьер.

В то же время Кришьянис Кариньш указал, что поскольку часть предприятий налогов не платит, их работники, соответственно, пособий за простой не получают.

Что касается пособий за простой для артистов, то, по словам Кариньша, если и летом массовые мероприятия будут запрещены, станет рассматриваться вопрос, как помочь этим людям. Никаких конкретных мер премьер-министр пока не назвал, но призвал артистов «быть творческими» и искать другие возможности заработка.

Кроме того, он отметил, что «кризис, вызванный Covid-19, не станет причиной, чтобы отложить дискуссию об улучшении налоговой системы, и в конце месяца министр финансов Янис Рейрс представит предложения по изменениям в налогах». По мнению Кариньша, «кризис выявил несправедливость налоговой системы, потому что многие не платили взносы социального страхования и потому теперь не могут получить поддержку».

Отметим, что в начале нынешнего месяца Кришьянис Кариньш навлек на себя насмешки латвийцев — когда обратился к жителям страны с просьбой оставаться на Пасху дома и не ходить к родственникам и друзьям. Он также провозгласил пасхальный челлендж: призвал красить яйца, фотографировать и делиться ими в социальных сетях — под хештегом #Lieldienuoluizaicinājums («Вызов пасхальных яиц»). Однако, американское происхождение (он родился в США) сыграло с Кариньшем злую шутку. В ходе публичного выступления он выразился по-латышски не совсем верно: «Мы красим яйца. Мы показываем друг другу свои яйца („Rādām viens otram savas olas“)». Разумеется, эта ошибка тут же стала предметом острот многочисленных зубоскалов. Но многие латвийцы восприняли этот призыв с воодушевлением — стали активно выкладывать креативные фотографии, на которых их яйца раскрашены самым причудливым образом.