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Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин

Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин
Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин после того, как сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщает правительство страны.

"Канцелярия президента хотела бы проинформировать общественность о том, что директор по вопросам здравоохранения освободил его превосходительство доктора Мокветси Эрика Кибетсве Масиси, президента Республики Ботсвана, и его честь вице-президента Сламбера Тсогване из-под домашнего карантина сегодня, 23 апреля 2020", - сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter правительства.

Как уточняется, в среду были получены отрицательные результаты их тестов на коронавирус.


Кроме того, как сообщает издание Africa News, координатор президентской оперативной группы по COVID-19 Керенг Масупу заявил на информационном брифинге, что в отношении всех парламентариев также был снят карантин, на который они были помещены из-за обнаружения коронавируса у медработника, который дежурил на заседании парламента 8 апреля.

# В мире
По материалам: ria.ru

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