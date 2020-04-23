Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин

Влада Некрасова

Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин после того, как сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщает правительство страны.

"Канцелярия президента хотела бы проинформировать общественность о том, что директор по вопросам здравоохранения освободил его превосходительство доктора Мокветси Эрика Кибетсве Масиси, президента Республики Ботсвана, и его честь вице-президента Сламбера Тсогване из-под домашнего карантина сегодня, 23 апреля 2020", - сообщается в заявлении, опубликованном в Twitter правительства.

Как уточняется, в среду были получены отрицательные результаты их тестов на коронавирус.

Кроме того, как сообщает издание Africa News, координатор президентской оперативной группы по COVID-19 Керенг Масупу заявил на информационном брифинге, что в отношении всех парламентариев также был снят карантин, на который они были помещены из-за обнаружения коронавируса у медработника, который дежурил на заседании парламента 8 апреля.