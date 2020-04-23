Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ - Барщевский

Вадим Карасев

Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам РФ. Об этом сообщил полпред правительства в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский.



"Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы", - отметил Барщевский.

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



"Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - цитирует полномочного представителя ТАСС.



Напомним, 21 апреля президиум Верховного суда РФ опубликовал ответы на вопросы судов о применении административного, гражданского и уголовного законодательства в контексте принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Москве были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков. Власти столицы ввели для нарушителей штрафы до 5 тыс. рублей.