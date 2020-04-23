Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов

Алексей Вольцев

Эпидемия коронавируса нанесла мощный удар по интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает. Об этом в ходе онлайн дискуссии 22 апреля на тему «Перелом, которого ждали: как пандемия открыла новую эпоху», организованной российским фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

«Спад интереса к этим странам начался еще до коронавирса, сейчас тем более. Мне трудно представить, что сверхдержавы будут серьезно биться даже за влияние на Украину, из-за которой в свое время начались совершенное разрушительные процессы. Сейчас Украина и многие другие страны (постсоветского пространства) будут в очень тяжёлом состоянии. Они периодически будут обращаться к своим патронам. Это может быть Запад или Россия. Однако нет того интереса у больших стран серьезно вкладываться в развитие этих государств», — сказал Лукьянов, отвечая на вопрос корреспондента ИА Newstes.

По его словам, в «посткоронавирусном» мире встанет «вопрос стресс-тестов». «Дееспособность многих стран будет проверяться очень жестко, в том числе это касается ряда стран на постсоветском пространстве», — сказал Лукьянов, добавив, что развитие процессов в таком русле обусловлено также ориентированием силовых центров на свои внутренние проблемы.

В плане вышесказанного эксперт рассмотрел модели работы Евросоюза и ЕАЭС.

«Европейский союз сейчас проходит испытание на прочность. Сама идея ЕС проходит тест на жизнеспособность. Непонятно, как ЕС пройдет данное испытание, он очень сильно изменится, но не исчезнет. Цена распада ЕС такова, что это будет просто катастрофа для стран-участниц. Однако сейчас возникает вопрос, кто будет платить за издержки и спасать эти страны. Здесь Германия оказывается в самом центре конфликта. Берлину будут говорить о солидарности, а тот скажет о необходимости сохранить бюджетную стабильность. Проблема очень тонкая и чувствительная. Немецкой элите будет очень трудно объяснить своим гражданам, что нужно помочь пострадавшим от коронакризиса странам. Это в конечном итоге даже выгодно, но сложно объяснить все это рассерженному и беднеющему населению», — пояснил он.

В нынешней ситуации, по словам Лукьянова, Евразийский экономический союз спасает, как ни парадоксально, относительно низкий уровень внутренней интеграции и отсутствие больших ожиданий, как в случае с ЕС.

«В ЕАЭС тоже есть проблемы. Каждая страна, в первую очередь, будет беспокоиться о себе и своих гражданах. Они будут принимать меры, которые могут выглядеть как резкие и эгоистичные. То же самое мы видим в ЕС и в других организациях. Другой вопрос, что от ЕАЭС нет таких мощных ожиданий по части солидарности и взаимопомощи, как в случае с ЕС, поскольку тот находится на совершенно иной ступени развития. В ЕС же реальность пришла в острейшее противоречие с риторикой, поэтому в Европейском союзе последствия будут более серьёзные», — заключил он.