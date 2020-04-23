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Приостановлено производство картошки фри в России

Приостановлено производство картошки фри в России

Группа компаний «Белая дача» приостановила работу единственного завода по производству картошки фри в России. Это вызвано падением спроса на популярный продукт из-за эпидемии коронавируса в стране. О чем сообщает РБК.

Производство картофеля фри было организовано в Липецке. Введение режима самоизоляции граждан и закрытия большинства кафе и ресторанов вызвало резкое падение потребления картофеля фри.

В Европе спрос на любимый продукт детей и взрослых упал на 80 %, а в России количество заказов у «Белой дачи» лакомства составляет менее 10 %.

, - пояснил ситуацию основатель группы компаний Виктор Семенов.

«Белая дача» является основным поставщиком картошки фри в сеть ресторанов быстрого питания «McDonald's».

Ситуация с остановкой производства действительно серьезная. В планах было уйти на каникулы не ранее, чем в середине лета. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу завода. В перспективе Виктор Семенов видит выход из сложившегося положения в возможном запуске линейки блюд из картофеля для приготовления дома.

Завод в Липецке открылся в 2018 году. Он является совместной организацией «Белой дачи» и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer. Создание завода было направлено на снижение импорта картофеля фри в России и для поставки в рестораны быстрого питания «Макдональдс».

Впрочем, представители «McDonald's» уверяют, что картошка фри не исчезнет с прилавков ресторанов. У «Белой дачи» на складах еще имеют запасы любимого лакомства детей в количестве более 20 тысяч тонн.

- задается таким вопросом Виктор Семенов.

Но если картофель не получится продать, то он скорее всего пойдет на корм свиньям.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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