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Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции

Пухлый грустный пес стал символом самоизоляцииБиг Поппа Фото: @RaeElle

Пользователи Twitter назвали пухлого и грустного пса по кличке Биг Поппа (Big Poppa) символом самоизоляции, введенной во многих странах из-за распространения коронавируса. Фотографией бульдога поделилась его хозяйка в своем аккаунте.

Девушка выложила снимок Биг Поппы, сидевшего на балконе и, по версии хозяйки, скучавшего по своим друзьям. Запись, опубликованная 22 апреля, стала вирусной: она собрала почти 700 тысяч лайков и 77 тысяч ретвитов. В комментариях пользователи посочувствовали Биг Поппе, многие прикрепили фотографии своих питомцев, которые также грустят на карантине.

В интервью BuzzFeed хозяйка бульдога Рашида Эллис (Rashida Ellis) рассказала, что ее питомец действительно очень грустит на карантине. «Он любит детей, других собак и потом взрослых. Именно в таком порядке», — заметила девушка, отметив, что пес «киснет» без них. При этом Эллис заметила: обычно фотографии Биг Поппы собирают пару лайков от друзей. «А теперь он нравится людям в разных странах!» — поделилась американка.

В любви к Поппе в числе прочих призналась британская актриса, звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Она написала в Twitter: «Не хочу показаться драматичной, но я бы умерла за Поппу».

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По материалам: lenta.ru

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