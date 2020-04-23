Путин может провести очередное совещание с губернаторами

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин продолжит совещания с губернаторами регионов по ситуации с коронавирусом на следующей неделе, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Общение с главами регионов у него на ежедневной основе происходит. То есть то, что вы видели вчера, этим не ограничивается его круг общения с губернаторами. Вы знаете, что во время разных мероприятий он напоминает, что имел телефонные контакты с разными главами наших субъектов", - ответил Песков на вопрос, когда состоится очередное совещание Путина с губернаторами.

"Можно ожидать, что на следующей неделе будет. И главы регионов активно принимают участие в разных телеконференциях, которые проводятся по разным темам", - добавил Песков.

стопкоронавирус.рф.