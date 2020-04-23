Путин обсудит с банкирами спасение экономики

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с представителями российских банков и обсудит способы спасения экономики на фоне распространения коронавируса. В частности, будет обсуждаться вопрос предоставления банковских гарантий различным отраслям. Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит ТАСС.

«ВЭБ — участник этого совещания, где будем обсуждать гарантийные механизмы и предоставление гарантий самых разных отраслей», — уточнил Шувалов.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве разработали перечень отраслей, которые финансово пострадали из-за пандемии. Список пополняется. Недавно в него добавили музеи и зоопарки.

Всего в перечне девять разделов: «Авиаперевозки», «Культура, организация досуга и развлечений», «Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Гостиничный бизнес», «Общественное питание», «Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений», «Деятельность по организации конференций и выставок» и «Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению».

В общей сложности на поддержку экономики в стране направят два триллиона рублей. Работа по дополнительным мерам поддержки при этом будет продолжаться. По оценкам экономистов, общий ущерб от пандемии для России может составить почти 18 триллионов рублей.