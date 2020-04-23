Путин оценил помощь банков россиянам

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу», — отметил Путин. По его словам, многие кредитные организации столкнулись с убытками по отдельным операциям из-за помощи, оказываемой клиентам.

От банков в значительной степени зависит, эффективно ли сработают вводимые меры поддержки, сказал Путин. При этом сейчас должны создаваться условия по кредитованию на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Доступность кредитов, по словам президента, должна стать важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал Путин, отметив важность предоставления помощи гражданам.

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а также кредитные каникулы для столкнувшихся с проблемами из-за коронавируса граждан и компаний вошли в перечень мер, которые власти приняли в связи с эпидемией.