Путин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Главу государства цитирует РИА Новости.
«Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу», — отметил Путин. По его словам, многие кредитные организации столкнулись с убытками по отдельным операциям из-за помощи, оказываемой клиентам.
От банков в значительной степени зависит, эффективно ли сработают вводимые меры поддержки, сказал Путин. При этом сейчас должны создаваться условия по кредитованию на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Доступность кредитов, по словам президента, должна стать важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России.
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал Путин, отметив важность предоставления помощи гражданам.
Беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а также кредитные каникулы для столкнувшихся с проблемами из-за коронавируса граждан и компаний вошли в перечень мер, которые власти приняли в связи с эпидемией.