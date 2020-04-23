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Путин призвал сделать меры банковской поддержки максимально доступными

Путин призвал сделать меры банковской поддержки максимально доступными
Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и правительству обеспечить доступность банковских продуктов и льготных программ кредитования для граждан, внеся необходимые изменения в нормативную базу.

"Прошу правительство внимательно проанализировать ситуацию, вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу – здесь есть о чём подумать. Вновь обращаю внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены", - заявил Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Он также поручил кабмину, ЦБ и банковскому сообществу "в целом подумать о том, что ещё можно сделать для обеспечения надежности кредитного портфеля, при этом не повышая нагрузку на заёмщиков".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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