Путин призвал сделать меры банковской поддержки максимально доступными

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и правительству обеспечить доступность банковских продуктов и льготных программ кредитования для граждан, внеся необходимые изменения в нормативную базу.

"Прошу правительство внимательно проанализировать ситуацию, вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу – здесь есть о чём подумать. Вновь обращаю внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены", - заявил Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Он также поручил кабмину, ЦБ и банковскому сообществу "в целом подумать о том, что ещё можно сделать для обеспечения надежности кредитного портфеля, при этом не повышая нагрузку на заёмщиков".