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Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина

Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы СК России Александра Сорочкина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, генерал-полковник, который руководил Главным военным следственным управлением, уволен и с военной службы.

Сорочкин в 2007 году был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления. После того, как следственное ведомство получило самостоятельность, он стал заместителем Александра Бастрыкина.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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