Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина
Сегодня, 06:14 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы СК России Александра Сорочкина. Документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, генерал-полковник, который руководил Главным военным следственным управлением, уволен и с военной службы.
Сорочкин в 2007 году был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления. После того, как следственное ведомство получило самостоятельность, он стал заместителем Александра Бастрыкина.
По материалам: eadaily.com