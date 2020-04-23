Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Анастасия Иванова

В Киеве 18-летняя девушка пыталась совершить самоубийство, причем хотела сделать это онлайн, с трансляцией в соцсети. Напомним, в сентябре в соцсети транслировалась попытка суицида мужчины, решившего броситься вниз с одной из высоток на Майдане Незалежности.

Киевлянка перелезла через перила Моста метро и намеревалась прыгнуть.

К счастью, девушку заметили неравнодушные киевляне, которые позвонили в полицию. В ближайшие минуты на место приехали патрульные, которые смогли перехватить девушку и, разговорив ее, сняли с моста.

В итоге несостоявшаяся самоубийца рассказала, что причиной ее поступка стали проблемы в личной жизни.

Напомним, ранее в Киеве пытался свести счеты с жизнью 18-летний парень. Его роковому шагу также помешали патрульные полицейские.