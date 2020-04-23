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Работу над единым регистром онкобольных планируют завершить в 2020 году

Работу над единым регистром онкобольных планируют завершить в 2020 году

Разработка специального регистра пациентов с онкологическими заболеваниями, который позволит отслеживать этапы их лечения и маршрутизацию, должна быть завершена в этом году, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны завершить работу над единым регистром онкологических пациентов в этом году. Причём он должен обеспечивать фактически учёт каждого пациента и его движение на этапе лечения», — сказал министр.

Он указал, что сегодня при постановке диагноза должна быть возможность в кратчайшие сроки получить самый качественный результат. Необходим информационный ресурс, который позволит делать научные выводы на основе больших баз данных, чтобы оптимизировать схемы лечения, подчеркнул Мурашко.

По словам главы Минздрава, объём финансирования онкологии сохранится, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России создадут регистр онкобольных, в котором будет отображаться «дорожная карта» «ведения» пациента в соответствии с его диагнозом и клиническими протоколами.

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По материалам: pnp.ru

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