Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца

Алексей Вольцев

Австралийский и американский актер Рассел Кроу объяснил, почему судьба его персонажа генерала Максимуса Меридия в драме Ридли Скотта "Гладиатор" не могла сложиться иначе, сообщает DigitalSpy.

По его словам, изначально герой должен был выжить. Но за несколько недель до старта съемок, сценарий сильно изменили, в том числе и линию Максимуса. Создатели картины поняли, что хороший финал не имеет смысла для сюжета.





"Эта речь в середине фильма, где я говорю "Меня зовут Максимус…" и т.д. – предсмертная записка", – прокомментировал актер. – Помню, как Ридли Скотт подходил ко мне на съемочной площадке и говорил: "Послушай, учитывая, что у твоего персонажа есть только одна цель – отомстить за убийство жены и сына, не понимаю, что он будет делать, когда достигнет этого?" Я тогда шутил: "Может, Максимус откроет пиццерию у Колизея?". Но на самом деле он действительно хотел только одного: встретиться с женой в загробной жизни и извиниться за то, что не был рядом с ней. И это все".

Ранее Рассел Кроу рассказывал, что во время работы над эпизодом, в котором Максимус снимает шлем и произносит легендарную речь перед императором Коммодом (Хоакин Феникс), он столкнулся с забавной проблемой.

"Знаете, из-за этого шлема ужасно электризовались волосы, – со смехом вспоминал актер. – Я как только не пытался это исправить: снимал его и медленно, и быстро, но несколько волосков на макушке все равно вставали, будто я – король телепузиков".

В итоге Ридли Скотт решил в этот момент показывать актера крупным планом, когда он поворачивается к Коммоду.

"Вы видите лишь лоб и подбородок", – подчеркнул Кроу.

Актер, который получил за эту роль премию "Оскар", добавил, что во время съемок постоянно происходили похожие накладки. Но их все удалось исправить.