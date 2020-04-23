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Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснилиФото: Legan P. Mace / Globallookpress.com

Несмотря на то что Португалия граничит с Испанией, где наблюдается один из самых высоких уровней смертности от пневмонии COVID-19, летальность там гораздо ниже. Разницу объяснили в издании Business Insider.

Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля. Страна ввела жесткий карантин еще 13 марта, когда там было выявлено 112 зараженных коронавирусом. Испания с 6 тысячами случаев инфицирования сделала это на сутки позже.

По мнению журналистов, Португалию «спасло» и географическое положение: она граничит с одной страной. Лиссабон также строго регулировал, кто попадает в инфекционные больницы: людей с симптомами средней тяжести оставляли дома. Поскольку в клиниках оставались только пациенты в тяжелом состоянии, система здравоохранения испытывала меньшую нагрузку.

Среди других причин: сговорчивость политиков, которые действовали в одном ключе, и меньшая загрязненность воздуха.

По последним данным, в Португалии зарегистрированы 20 тысяч зараженных коронавирусом; 735 человек умерли, 610 пациентов вылечились. В Испании подтверждено более 200 тысяч случаев заражения; 21,2 тысячи человек умерли, 77,3 тысячи — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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