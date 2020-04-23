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Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США

Рекордная безработица обернулась массовым голодом в СШАФото: Jonathan Ernst / Reuters

Свыше 22 миллионов американцев вынуждены бороться с голодом в период пандемии коронавируса. Известная сеть продовольственных банков — благотворительных организаций, занимающихся сбором и передачей пищевых продуктов нуждающимся, — Feeding America («Накормим Америку») зафиксировала резкий всплеск спроса, сообщает Business Insider.

По словам главы филиала организации в Сан-Антонио Эрика Купера, длинные автомобильные очереди за небольшим продовольственным набором свидетельствуют о разрушительном воздействии пандемии на благосостояние американских граждан. Так, на прошлой неделе банк столкнулся с 10 тысячами голодающих семей.

Более того, режим карантина и ограничительные меры обернулись рекордным ростом безработицы. В Лос-Анджелесе, где более 50 процентов жителей остались без доходов, тысячи граждан массово толпятся перед продовольственными банками. В Нью-Йорке, ставшем эпицентром вспышки коронавирусной инфекции, благотворительные организации едва справляются с нахлынувшим потоком оголодавших.

В индустрии обеспокоены тем, что запасы продуктов могут быть исчерпаны. По оценкам Feeding America, свыше 17 миллионов человек рискуют испытать нехватку продовольствия и столкнуться с голодом, если вирус продолжит распространяться по всей стране.

Ранее сообщалось, что 43 процента жителей США столкнулись с проблемой потери работы или сокращением зарплаты из-за коронавируса. Экономисты предсказывают, что по итогам пандемии безработица в Соединенных Штатах установит рекорд и превзойдет масштабы Великой депрессии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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