Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет

Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 летАлехандра Сильва и Ричард ГирФото: Fabrizio Bensch / Reuters

Американский актер Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет. Об этом сообщает издание Hello!

У артиста родился сын от его супруги — 37-летней испанской публицистки и активистки Алехандры Сильвы. Уточняется, что они стали родителями во второй раз: первый ребенок пары появился на свет в феврале 2018 года. При этом у Гира также есть 20-летний сын от американской актрисы и бывшей модели Кэри Ловелл.

Гир и Сильва поженились в апреле 2018 года. «Я самый счастливый человек во вселенной. А как еще? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, готова помогать людям, весела, терпелива и умеет прощать. Она отличный повар и делает лучшие салаты в мире!» — прокомментировал свой брак актер.

В прошлом году Ричард Гир посетил спасательное судно Open Arms, где находились 160 беженцев, и доставил им гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. Актер доплыл до судна на своей яхте с надписью «Вы не одни» во время отдыха на итальянском острове Лампедуза.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли
Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина
Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
"Укртранснафта" разбила мечты "Нафтогаза" заработать на хранении нефти
"Укртранснафта" разбила мечты "Нафтогаза" заработать на хранении нефти
Финансовый гороскоп на май 2020 года
Финансовый гороскоп на май 2020 года
Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет
Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Еще по теме

68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз
Ричард Гир стал отцом в третий раз
68-летний Ричард Гир сделал предложение 34-летней возлюбленной Алехандре Сильве
Ставший отцом в феврале Ричард Гир вновь зачал ребенка в 70 лет