Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет

Вадим Карасев

Алехандра Сильва и Ричард ГирФото: Fabrizio Bensch / Reuters

Американский актер Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет. Об этом сообщает издание Hello!

У артиста родился сын от его супруги — 37-летней испанской публицистки и активистки Алехандры Сильвы. Уточняется, что они стали родителями во второй раз: первый ребенок пары появился на свет в феврале 2018 года. При этом у Гира также есть 20-летний сын от американской актрисы и бывшей модели Кэри Ловелл.

Гир и Сильва поженились в апреле 2018 года. «Я самый счастливый человек во вселенной. А как еще? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, готова помогать людям, весела, терпелива и умеет прощать. Она отличный повар и делает лучшие салаты в мире!» — прокомментировал свой брак актер.

В прошлом году Ричард Гир посетил спасательное судно Open Arms, где находились 160 беженцев, и доставил им гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. Актер доплыл до судна на своей яхте с надписью «Вы не одни» во время отдыха на итальянском острове Лампедуза.