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Роскосмос просит в 2,5 раза больше денег на "Ангару"

Роскосмос просит в 2,5 раза больше денег на "Ангару"

Государственная корпорация Роскосмос попросила расширить финансирование создания ракеты "Ангара" до 65 млрд рублей. Это в два с половиной раза больше, чем планировалось изначально.

Деньги запрошены в рамках бюджета ОКР "Амур". В этот проект входит создание комплекса тяжелого класса на космодроме "Восточный" и разработка ракеты "Ангара-А5", включая три тестовых пуска.

Роскосмос теперь просит в текущем году выделить на 0,9 млрд рублей больше, в следующем – на 0,2 млрд меньше, в 2022-м – на 0,3 млрд меньше. Наконец, в 2023-м году для проекта потребуется на 7,8 млрд рублей больше, в 2024-м цифра вырастет на 15,3 млрд, а в 2025-м – на 16,3 млрд.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

Как сообщал Ruposters, в прошлом году "Роскосмос" расторг контракт на производство "Ангары" с Центром Хруничева.

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По материалам: uposters.ru

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