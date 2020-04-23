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Роспотребнадзор подготовил план возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил план возобновления работы кафе

При выходе из режима самоизоляции можно будет разрешить работу ряду кафе, полагают в Роспотребнадзоре.

В соответствии с планом ведомства, выход из режима ограничений должен быть поэтапным. С учетом рисков по коронавирусу, на начальном этапе рекомендуется разрешить снова открыть свои двери лишь тем ресторанам и кафе, чья площадь не превышает пятидесяти квадратных метров. На последних должно быть размещено не более 5 столиков, каждый из которых рассчитан на 1-2 посадочных места. Причем столы должны располагаться на расстоянии не менее метра друг от друга.

Как отмечает РИА Новости, на данном этапе выхода из самоизоляции также запрещено окажется проведение любых массовых мероприятий, включая поминки и банкеты.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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