Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным

Анастасия Иванова

Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса напоминает гражданам, что эффективные антисептики для рук должны быть с широким спектром действия, а в их составе необходимо содержание не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.





"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Так, при выборе средства нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Средства только с антибактериальным действием не будут достаточно эффективными в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. О том, на каких возбудителей воздействует средство, прописано в инструкции.

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