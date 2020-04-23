Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов после самоизоляции

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

После окончания режима самоизоляции первыми следует открывать кафе площадью не более 50 квадратных метров, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

В помещении должно быть не более пяти столов, по одному-двум посадочным местам, а расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Проведение таких массовых мероприятий, как банкеты или поминки, при этом запрещено. Использоваться должна одноразовая посуда или многоразовая при условии её дезинфекции.

Также Роспотребнадзор предписывает перед началом рабочего дня измерять температуру сотрудникам, обязательно использовать маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиками как персоналу, так и посетителям, проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, проветривать помещение и обеззараживать воздух, а также соблюдать социальную дистанцию. Аналогичные рекомендации следует соблюдать и продовольственным магазинам.

При улучшении ситуации с коронавирусом в регионе допускается открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий при соблюдении условии для социальной дистанции.

Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут открыться все рестораны при соблюдении санитарных правил и технических регламентов в нормальных условиях, отмечается в рекомендациях.

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились ещё 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62 773. За сутки от COVID-19 в стране вылечился 471 человек, а за всё время выписали 4891 пациента. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 42 человека, общее число летальных исходов — 555.