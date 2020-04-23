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Россияне принялись скупать средства от похмелья

Россияне принялись скупать средства от похмельяФото: Christoph Soeder / Globallook

В течение последних недель россияне принялись активнее скупать средства от похмелья. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, передает «Известия».

По данным аналитиков, с 9 марта по 12 апреля россияне купили 790,6 тысяч упаковок средств. Это на 83 процента больше, чем в тот же период в прошлом году. Уточняется, что имеются в виду такие препараты, как алка-зельтцер, упсарин, аспирин, зорекс, лимонтар, алька-прим.

Наибольший рост спроса был зафиксирован на 12-й неделе года (с 16 по 22 марта). В этот период продажи препаратов от похмелья увеличились на 164 процента по сравнению с прошлым годом. Активнее всего средства покупают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане.

Однако эксперты отмечают, что антипохмельные препараты используются в том числе и для лечения гриппа и ОРВИ. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн связал рост продаж с разгаром простудного сезона. При этом председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что данные косвенно свидетельствуют именно о том, что граждане стали пить больше алкоголя.

Ранее сообщалось, что спрос на водку в России резко сократился. Наибольшее падение продаж по сравнению с первой неделей марта было отмечено с 30 марта по 5 апреля (41 процент).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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