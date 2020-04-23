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Российская социальная сеть запустила функцию трансляции видеозвонков

Российская социальная сеть запустила функцию трансляции видеозвонковФото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила функцию выхода в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В «Одноклассниках» рассказали, что это стало возможным благодаря реализованным разработчиками социальной сети технологиям. Новые возможности станут не только местом для общения с друзьями и близкими, но и помогут в онлайн режиме решить задачи по работе.

Авторы трансляции звонка смогут разграничивать доступ к просмотру: для всех пользователей соцсети, только для друзей или участников группы, либо в формате приватной трансляции с доступом по ссылке. Кроме того, групповой видеозвонок можно будет посмотреть в записи.

«Вывести звонок в эфир очень просто — нужно в настройках вызова выбрать пункт "Трансляция звонка", определиться с настройками приватности и запустить совместный стрим», — говорится в пресс-релизе. Транслировать звонки можно в веб-версии «Одноклассников»и Android-приложении, в ближайшее время эта функция появится и на iOS.

Как отмечают разработчики, благодаря тому что платформа работает на базе искусственного интеллекта, можно получать высокое качество картинки даже при плохом интернет-соединении.

В начале апреля «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве запустили виртуальную выставку «Легенды космоса». Выставка дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или «прогуляться» по виртуальным выставкам, не выходя из дома. Она содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в виде видеообзоров и аудиогиды от знаменитостей, которые расскажут героические истории из мира космонавтики.

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По материалам: lenta.ru

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