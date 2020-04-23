Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по открытию кафе после завершения режима самоизоляции. Слова владельцев бизнеса приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По их словам, на рынке практически нет ресторанов на 10-20 посетителей, которые предлагается открыть в первую очередь.

Владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков заявил, что Роспотребнадзор опасается новой вспышки COVID-19, если люди массово пойдут в рестораны. Он отметил, что можно понять ведомство, однако добавил, что рестораны рассчитаны на гораздо большую загрузку. «Еще два-три месяца, и ресторанный рынок начнет банкротиться. Человеческие жизни, безусловно, важнее зарплат, и я не говорю ни о каких наших прибылях, но если мы не сможем нормально работать, бизнес, как обескровленный организм, погибнет», — заключил он.

Совладелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал план ведомства рекомендациями, которые не носят императивный характер. По его словам, владельцы заведений и так не надеются на большой поток сразу после открытия. Однако беспокойство, по его словам, могут вызвать рекомендации насчет первоочередного открытия предприятий не более чем с 20 посадочными местами, в которых не указана площадь помещения. «Это может привести к эскалации конфликта с арендодателями, которые будут предлагать открываться ресторанам, рассчитанным на 150 посадочных мест»», — заявил Миронов.

Представитель «Макдоналдса» в России сообщил, что в сети спокойно отнеслись к таким мерам. «Мы проактивно относимся к введению новых мер безопасности для защиты наших сотрудников и потребителей и выполняем все требования Роспотребнадзора. Мы и до введения данных рекомендаций использовали специальную разметку и регулировали людские потоки, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми за столами», — приводит издание слова представителя.

Ранее стал известен план Роспотребнадзора, согласно которому первыми после окончания режима самоизоляции смогут открыться небольшие заведения общественного питания. Сначала возобновят работу кафе площадью не более 50 квадратных метров максимум с пятью столиками, за которыми могут разместиться один-два посетителя. Также в ведомстве рассказали о запрете на массовые мероприятия и добавили, что расстояние между столами должно составлять не менее метра.

Режим самоизоляции введен в российских регионах в рамках борьбы с распространением коронавируса. По распоряжению президента весь апрель объявлен нерабочим. Кафе, рестораны, фитнес-клубы и торговые центры закрыты, работу продолжают продуктовые магазины и аптеки. Конкретных решений о выходе из режима самоизоляции в Кремле пока не приняли.