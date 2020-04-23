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Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний

Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний

Отечественный пассажирский самолет МС-21-300 прошел около половины испытаний, требуемых для сертификации в России. В этом процессе участвуют четыре опытных образца.

Как сообщает Telegram-канал "Рука рынка", для выдачи сертификата требуется около 650 полетов, из них выполнены свыше 300. Интенсивность испытаний с начала года значительно возросла.

Сейчас специалисты занимаются ресурсным тестированием. Уже были проведены тесты на флаттер, предельные углы атаки, основные характеристики взлета и посадки. Самолет проверили также на поведение в случае отказа двигателя.

Ruposters писал, что на одном из МС-21-300 во время испытательного полета обнаружили неисправность. Воздушное судно совершило аварийную посадку.

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По материалам: uposters.ru

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