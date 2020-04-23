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Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео

Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео

Утром 23 апреля в Киев с партией медицинских грузов из Китая прибыл крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія». Напомним, в компании «Антонов» опубликовали фото самолета с гигантской медицинской маской.

В аэропорту Гостомеля ему устроили торжественную встречу с участием президента Зеленского и премьер-министра Шмыгаля.


Доставленные в Киев защитные маски, перчатки и костюмы для медиков предназначены для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в середине апреля Ан-225 выполнил первый коммерческий рейс, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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