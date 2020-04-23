Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости

Лидия Мартынова

Президент Армении Армен Саркисян обратился сегодня, 23 апреля, к гражданам страны с посланием в преддверии траурной даты — 24 апреля, когда армяне во всём мире вспоминают жертв геноцида 1915−1923 гг. в османской Турции.

В послании отмечается, что из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19 люди в этом году не смогут посетить мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, однако уважение к памяти своих предков никогда не ограничивалось лишь посещением комплекса. «Мы вспоминаем наших жертв всегда и всюду, где бы мы ни находились, молимся за них в душе, за каждого поименно. Минуло более века со времен геноцида, лишившего армянский народ родины и имущества. Однако мы всё ещё ждём торжества истины и справедливости», — говорится в послании.

Президент Армении назвал неприемлемой позицию сменяющих друг друга турецких правительств, сделавших отрицание геноцида краеугольным камнем своей политики.

«Мы не можем с одной стороны заявлять об эффективной совместной борьбе с ксенофобией, дискриминацией, нетерпимостью, антисемитизмом и другим общечеловеческим злом, а с другой — в вопросе геноцида армян „играть в дипломатию“ с Турцией. Многие государства мира, у которых довольно тесные связи с Турцией, смогли преодолеть это препятствие, и следует воздать им должное. Мы им признательны, а также тем странам, которые после геноцида распахнули свои двери и приютили спасшихся от этого бедствия», — говорится в послании.

Преступление геноцида не имеет срока давности. Признание Турцией геноцида армян и устранение его последствий — гарантия безопасности для Армении и армянского народа, говорится в президентском послании.

Как сообщало ИА Newstes, правительство Армении от имени всех граждан республики возложит 105 тысяч цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Цицернакаберд». Об этом 22 апреля сообщил Тигран Авинян, вице-премьер и комендант на время чрезвычайного положения, введённого в Армении с 16 марта в связи с распространением коронавируса. В этом году в республике отменены все памятные мероприятия, приуроченные к 105-й годовщине геноцида армян в османской Турции. Среди них — традиционное массовое шествие 24 апреля к мемориальному комплексу «Цицернакаберд» в Ереване.

Напомним, в канун Первой мировой войны в Османской империи жило два миллиона армян. Около полутора миллионов было уничтожено за период с 1915 по 1923 год. Оставшиеся полмиллиона армян были рассеяны по всему миру, так возникла армянская диаспора. В настоящее время на исторической родине в Республике Армения проживает менее 30 процентов всех этнических армян мира. Правопреемница Османской империи — современная Турецкая Республика отрицает факт геноцида, остро реагируя на процесс международного признания и осуждения этого преступления и используя методы дипломатического прессинга в отношении парламентов и целых стран.

Официальное признание Россией геноцида армян в османской Турции состоялось 14 апреля 1995 года, когда Государственная Дума РФ единогласно приняла заявление «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 годах».

Первым в мире специальный декрет, признающий и осуждающий трагедию 1915 года, принял парламент Уругвая (20 апреля 1965 года). Законы, постановления и решения по геноциду армян были в дальнейшем приняты парламентами Чили, Австрии, Кипра, Аргентины, Канады, Греции, Ливана, Бельгии, Франции, Швеции, Словакии, Нидерландов, Польши, Германии, Венесуэлы, Литвы. Геноцид армян признали 49 из 50 американских штатов (кроме Миссисипи), десятки международных и общественных организаций, в том числе Всемирный совет церквей, Лига прав человека, Союз еврейских общин Америки. В 2019 году обе палаты Конгресса США приняли резолюции о признании геноцида армян в османской Турции в 1915—1922 гг.