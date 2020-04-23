Сербия не сдает и не сдается

Анастасия Иванова

Главной темой в сербских СМИ по-прежнему остается борьба с коронавирусом, но в сводках новостных агентств снова замелькал отодвинутый на второй план косовский вопрос. Активно обсуждается недавняя отставка косовского «премьера» Альбина Курти, перессорившего албанцев с американскими кураторами проекта «Республика Косово», так и не отменённые Приштиной стопроцентные пошлины на сербские товары и очередная декларация ЕС о намерении усадить Белград и Приштину за стол переговоров.

Политические противники президента Сербии Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии обвиняют главу государства в готовности подписать отказ от претензии на 15% сербской территории, которые составляет край Косово и Метохия. Все они упорно игнорируют тот факт, что ни один сербский политик, рассчитывающий остаться у власти, никогда не подпишет такой документ. Это было бы равносильно политическому самоубийству. В то же время надо напомнить, что за последние годы Белграду удалось избежать новой войны после целого ряда провокаций с албанской стороны. Достаточно упомянуть операции албанского спецназа ROSU, устраивавшего вооруженные рейды в северных, сербских муниципалитетах Косово. Президент Сербии был вынужден тогда привести в состояние боевой готовности армию. Однако ситуация не обострилась. И именно благодаря хладнокровной политике Белграда. А вот западные кураторы Косово регулярно закрывают глаза на провокации с албанской стороны, идущие вразрез с ранее заключенными договоренностями.

Кроме того, Белград старается поддерживать косовских сербов, прежде всего, на севере, где их большинство: в Лепосавиче, Зубином-Потоке, Звечане и северной части Косовской-Митровицы. Их интересы там защищает партия «Сербский список», поддерживаемая Александром Вучичем. На внешнеполитической арене Сербия также достигла стратегически важных успехов. Сербский МИД, возглавляемый Ивицей Дачичем, смог добиться отзыва признания независимости Косово от 18 государств мира. Таким образом, большинство стран, входящих в ООН, на сегодня не признают Косово, считая его частью Республики Сербия, как и прописано в резолюции Совбеза ООН 1244.

Очевидно, что Белград проводит последовательную и взвешенную политику в отношении Косово, ставя своей главной задачей защитить сербов, проживающих на территории оккупированного края. Наверняка это можно сделать, только возвратив под свой контроль территории сербских муниципалитетов, чтобы Приштина не могла в случае чего снова ввести спецназ в любой момент.

Реальность такова, что косовские албанцы де-факто контролируют всю территорию края. А тут есть и населенные сербами села, и древнейшие памятники православной культуры. Как рассказал Патриарх Сербский Ириней, пару месяцев назад косовары не хотели пропускать его в собственную резиденцию — Печскую Патриархию, требуя от него соответствующее разрешение. По опыту погромов, которые албанцы устроили в 2004 году, еще даже не провозгласив свою «независимость» (это случилось только в 2008-м), становится понятно, что любые дипломатические усилия, ноты протестов и даже ввод войск станут лишь реакцией на агрессию. А ведь на карту поставлены жизни мирных граждан. В этом контексте стремление Белграда вернуть контроль над северными районами Косово выглядит исключительно трезвым решением: оно, в первую очередь, призвано обеспечить безопасность сербов, которые по сути в заложниках у ненавидящих их косоваров.

Что же касается сербских святынь, расположенных в Косово и Метохии, то самым разумным было бы передать их под охрану ООН и ЮНЕСКО, присвоив им экстерриториальный статус. Стоит отметить, что ситуация, сложившаяся у Приштины с северными сербскими районами, похожа на то, с чем сталкивается Белград на своих южных окраинах, граничащих с Косово. Речь идет о двух общинах Прешево и Буяновац, населенных преимущественно албанцами.

Понятно, что Приштина заинтересована в том, чтобы и Косово контролировать целиком, и эти районы от Сербии оторвать. Вышеупомянутый регион, к слову, албанцы уже давно называют"Восточным Косово». А мэр Прешево Шчиприм Арифи открыто заявляет, что вопрос об отделении населенного пункта от Сербии был якобы «решен» еще в 1992 году — на референдуме, устроенном местными властями.

Брюссель и Вашингтон же все чаще заявляют о том, что Белграду и Приштине необходимо возобновить переговоры, дабы нейтрализовать опасность вооруженного конфликта, которая давно нависла над регионом. Конечно, ведь они вложили очень много денег в проект Косово, чтобы вот так просто отказаться от своих дивидендов. Очевидно, что ситуация патовая. Однако наличие предложений, представляющих интерес с обеих сторон, оставляет повод к диалогу. Приштина находится в слабом положении. Во-первых, косовары сильно «достали» американцев, которым все труднее найти управу на местных предводителей. Во-вторых, в Брюсселе явно не рассматривают Косово даже потенциальным кандидатом в ЕС. У Европы интерес в том, чтобы держать поближе Сербию и уравновешивать влияние Вашингтона в регионе, поэтому она и продолжает свое вялое участие в переговорах. В-третьих, Косово продолжает сдавать позиции на международных площадках. После провальной попытки вступить в ЮНЕСКО не сбылась и мечта стать членом Интерпола. Остановить отзывы признаний независимости не выходит тем более. Чего стоил позор местного «лидера» Хашима Тачи, когда его заявление о признании Косово Ямайкой тут же открыто опровергла министр иностранных дел этой страны Камина Джонсон-Смит. Наконец, поток желающих покинуть край албанцев смогла остановить только эпидемия коронавируса: те не брезгуют получать сербские паспорта для упрощения выезда в Европу (а это говорит о социальной обстановке). Апогеем стало то, что в феврале этого года, пытаясь донести до Приштины свои требования о нормализации отношений с Белградом, США в лице посла Филиппа Коснета пригрозили косовскому премьеру выводом американских войск. По мнению многих, случись это, «независимое Косово» в скором времени прекратило бы свое существование, невзирая на высокие темпы прироста албанского населения.

Политика Вучича в отношении Косово видится сложной многоходовкой, построенной на умелом балансировании между различными политическими силами. Гибкость выгодно отличает действующую сербскую власть от топорной и занозистой марионетки — Приштины. Оставаясь выгодным и интересным партнером и для Запада, и для России, и для Китая, Сербия демонстрирует политическую зрелость и независимость, развивает взаимовыгодное партнерство с мировыми центрами силы, не попадая в вассальную зависимость. Оппоненты Александра Вучича, конечно, будут утверждать, что это не так, обвиняя президента в готовности подстроиться под русских или китайцев, что лишит Сербию радостей демократии и красивой европейской жизни. И одновременно же они будут отыгрывать и патриотическую карту, указывая на то, что власть, следуя путем евроинтеграции, готова поступиться национальными интересами, «сдать» Косово и вступить в НАТО.

Сегодня Сербия активно привлекает инвестиции и развивает экономику, наращивает военный потенциал, что дает ей возможность вести независимый политический курс, и, что важно, активно работает над восстановлением национальной идентичности. В Белграде ведь не пытаются замять страшные страницы конфликтов 90-х годов, чтобы «сделать приятное» западным партнёрам, три месяца 1999 года бомбившим территорию тогдашней Югославии. Законсервированные руины здания генштаба в центре Белграда, ежегодные мемориальные мероприятия, памятники жертвам бомбежек, уважение к памяти защитников родины и трансляция посыла «Не забудем!» — красноречивый тому пример. И да, глядя на эти три компонента, становится очевидно, что ни в какой Североатлантический альянс Сербия вступать не собирается (как ни стремились бы приписать этот шаг Белграду). Слишком много страна инвестировала в собственную независимость, в налаживание отношений с Россией и с Китаем, в укрепление самосознания сербской нации. Это уж не говоря о том, что согласно исследованию, проведенному Атлантическим советом Сербии (который, к слову, финансируется американскими фондами), без малого 89% граждан не поддерживают присоединение страны к НАТО. В народе жива память о жертвах той агрессии, о потерях и о пережитом унижении. Альянс по-прежнему остается для сербов не партнером, а военным блоком, который оккупировал колыбель сербской государственности и духовности — Косово и Метохию.

Так что основной посыл всей внешнеполитической деятельности Сербии заключается в том, что страна готова работать с партнерами исключительно на равноправной основе, основанной на уважении ее стремления обезопасить нацию и от албанских сепаратистов на юге, и от любой другой угрозы (будь то пандемия или военная агрессия).

Анатолий Лыков