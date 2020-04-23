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СМИ: третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке

СМИ: третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке
По данным портала Variety, третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке.

С учётом успеха первого сезона, вряд ли кого-то сильно удивит такой поворот. По словам источников, шоураннер проекта Джон Фавро уже какое-то время пишет сценарии к новому сезону, а креативный директор и его команда в последние пару недель создают концепт-арты продолжения.

Согласно данным другого инсайдера, отдел дизайна формально начал работать 20 апреля, поскольку им требуется много времени для подготовки к активному производству сезона.
Второй сезон проекта тем временем начнёт выходить в октябре.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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