СМИ: третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке

Анастасия Иванова

По данным портала Variety, третий сезон «Мандалорца» уже находится в разработке.С учётом успеха первого сезона, вряд ли кого-то сильно удивит такой поворот. По словам источников, шоураннер проекта Джон Фавро уже какое-то время пишет сценарии к новому сезону, а креативный директор и его команда в последние пару недель создают концепт-арты продолжения.Согласно данным другого инсайдера, отдел дизайна формально начал работать 20 апреля, поскольку им требуется много времени для подготовки к активному производству сезона.Второй сезон проекта тем временем начнёт выходить в октябре.