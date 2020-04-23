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Собираемость платажей по ЖКХ упала до 50%

Собираемость платажей по ЖКХ упала до 50%

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в период действия режима самоизоляции снизилась на треть среди населения и почти вполовину среди предприятий. Об этом в эфире телеканала РБК заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Люди находятся в самоизоляции и отрезаны от сервисов, с помощью которых можно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости платежей: по населению мы упали где-то на 30%. Что касается предприятий, в том числе бюджетных учреждений, там падение даже больше — 45-50%", — сказал глава Минстроя.

Якушев рассчитывает, что в следующем месяце уровень недобора снизится, однако возвращения к показателям, которые были до режима изоляции, в министерстве не ждут.

"Но такого уровня собираемости платежей, который был до режима самоизоляции и проблем с коронавирусом, наверное, не будет. Он будет несколько меньше", — добавил министр.

Минстрой, по его словам, готовит сейчас антикризисный план в сфере ЖКХ, чтобы избежать серьезных негативных последствий. В частности, управляющим компаниям возместят из бюджета затраты на дополнительные меры безопасности, например дезинфекцию подъездов. Комментируя возможность ограничения роста тарифов ЖКХ, Якушев отметил, что все решения по поддержке населения должны быть оправданы, а хорошо работающая система ЖКХ возможна только при наличии должного финансирования.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в сфере ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Из них 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей — бюджетные организации и более 400 млрд рублей — прочие потребители.

Как писал Ruposters, ранее в России отменили штрафы за долги по ЖКХ.

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По материалам: uposters.ru

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