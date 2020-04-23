Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на ЧебурашкуКадр: 公式チェブラーシカチャンネル / YouTube

Руководство «Союзмультфильма» захотело вернуть переданные Японии права на Чебурашку. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, передает ТАСС.

По словам Слащевой, у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. «Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010-м.

В 2003 году японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение в своей стране мультфильмов о приключениях персонажа из книг Успенского до 2023-го.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по коронавирусу
Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по
Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике Белоруссии
Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике
Строительство домов в Перми от компании VarshHouse
Строительство домов в Перми от компании VarshHouse
В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост
В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост
Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска
Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение

Топ на сегодня

Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в

Еще по теме

В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену
«Союзмультфильм» урегулировал с Успенским все разногласия по «Простоквашино»
В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку
«Союзмультфильм» предложить вернуть госзаказы на мультфильмы