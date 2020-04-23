Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов в Марнеули

Анастасия Иванова

Жители находящегося под жестким карантином Марнеульского муниципалитета Грузии согласились прекратить акцию протеста после переговоров властей и демонстрантов.

Жители региона прекратили протест, длившийся несколько часов, после того, как власти пообещали организовать закупку местной сельскохозяйственной продукции. Переговоры с участниками акции провели руководитель штаба по управлению запасами Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Тенгиз Каландзе, мэр муниципалитета Марнеули Заур Даргали и губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

«Мы ведем переговоры, можно сказать, что они почти завершены и у нас есть положительный результат. Вы знаете, сюда приезжает компания, которая вчера и позавчера закупила большое количество огурцов и уже увезла их… И сегодня грузятся два больших трейлера, скоро прибудут еще три, они встанут в центре сел, где есть эта продукция… Можно сказать, что вопрос решился положительно и участники акции больше не намерены продолжать протест», — заявил Тенгиз Каландадзе.

ИА Newstes сообщало, что участники акции, к которой присоединились несколько сотен человек, сегодня перекрыли центральную дорогу между селом Шулавери и городом Марнеули, требуя снять строгий карантин, установленный в муниципалитете 23 марта, а также дать им возможность реализовать свою продукцию. Местные жители жаловались на то, что правительство не оказывает им помощи, между тем урожай портится, а им надо кормить семьи и выплачивать кредиты в банках.

По информации Первого канала Грузии, кроме социальной стороны, акция имела и политическую подоплеку. Так, некоторые участники акции скандировали: «Миша, Миша!» (имя экс-президента Михаила Саакашвили — ИА Newstes). Кроме того, на месте происшествия находились бывшие и нынешние сторонники Саакашвили — депутат Азер Сулейманов (партия «Единое национальное движение») и экс-депутат Ахмед Имамкулиев (партия «Европейская Грузия»).

«Посмотрите, в каком положении люди. Эта дорога обязательно должна открыться. Я знаю, какие проблемы в стране, какая ситуаця, однако у местных весь урожай остался на земле. Эти люди 24 часа работают, у всех кредиты в банках и со стороны государства никакой помощи», — подчеркнул Сулейманов.

В связи с этим экс-спикер парламента и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ходе пленарного заседания парламента обвинил оппозицию в организации акции в Марнеули.

«Это очень серьезный акт, это преступление, и мы должны предупредить их, чтобы они не играли с огнем», — сказал Кобахидзе.

По его словам, митинг в Марнеули проводили представители двух ветвей «Единого национального движения» — партии, основателем, которой является Саакашвили, и отколовшейся от нее впоследствии партии «Европейская Грузия».