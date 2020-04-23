Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

США заподозрили Россию в игре на обвале нефтиФото: Leonhard Foeger / Reuters

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощь Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.

Утечка, как предполагают американские ведомства, связана с проектом стратегии взаимодействия России и стран ОПЕК, которая привела к заключению сделки об ограничении добычи.

Источники агентства отмечают, что ставки делали неофициальные российские лица. В то же время один из них говорит, что попавшие под подозрения трейдеры привлекают связанных с Кремлем людей. Подозрение вызывал тот факт, что ранее эти лица не делали ставок на нефтяные фьючерсы.

Проверка касается операций на биржевой группе CME Group. Туда входит в том числе и Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX, где торгуется американский сорт нефти WTI.

В России обвал цен на нефть связывают с биржевыми спекуляциями и картельным сговором. Об этом говорили зампред Совета безопасности России, бывший глава правительства Дмитрий Медведев, министр энергетики Александр Новак и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о лечении актрисы
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о лечении актрисы
Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий
Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий
«Одному ребенку психику ты уже сломал, падла»: Марат Башаров снял скандал с бывшей женой
«Одному ребенку психику ты уже сломал, падла»: Марат Башаров снял
Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности
Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские
Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики
Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за коронавируса
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Топ на сегодня

В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?

Еще по теме

Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+
Нефть дешевеет из-за сильного доллара, уменьшающего шансы на сделку ОПЕК
Цена нефти стабилизировалась после повышения ставки ФРС в ожидании роста спроса
Нефть в минусе из-за роста запасов в США, сомнений в эффективности сделки ОПЕК